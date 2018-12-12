Экс-зампрокурора в Ростовской области предъявили обвинение за смерть пешехода в ДТП

Posted 12 декабря 2018, 16:23
Published 12 декабря 2018, 16:23
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
В марте текущего года на трассе Ростов - Азов Налесников за рулем Audi A6, по версии органов следствия, сбил насмерть пешехода и скрылся. Обвиняемый в момент аварии находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Налесников пытался скрыть следы преступления: он отремонтировал иномарку и продал машину в Чечню. Однако автомобиль нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства.
Ранее RostovGazeta писала о том, что расследование в отношении запрокурора затягивали из-за связей обвиняемого в СК. В 2009 году 27-летний выпускник юридического факультета Ростовского института управления, бизнеса и права Александр Налесников работал руководителем Белокалитвенского следственного отдела СК.
«Налесников уволен из органов прокуратуры по компрометирующим основаниям. Уголовное дело в отношении Налесникова в ближайшее время планируется направить в суд», - отметил источник.