Экс-зампрокурора в Ростовской области предъявили обвинение за смерть пешехода в ДТП

В марте текущего года на трассе Ростов - Азов Налесников за рулем Audi A6, по версии органов следствия, сбил насмерть пешехода и скрылся. Обвиняемый в момент аварии находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Налесников пытался скрыть следы преступления: он отремонтировал иномарку и продал машину в Чечню. Однако автомобиль нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства.