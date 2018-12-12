Руководителей фирмы в Аксае обвинили в обмане дольщиков на 44 млн

Posted 12 декабря 2018, 04:17
Published 12 декабря 2018, 04:17
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
"Компания занималась строительством двух многоквартирных домов на улице Менделеева. Однако дольщики квартиры не получили", - сказано в сообщении.
Отмечается, что размер ущерба превысил 44 миллиона рублей. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
На имущество фигурантов наложили арест на сумму 200 миллионов рублей. Это коснулось машин Infiniti qx56, Audi A5, водного транспорта, коммерческих помещений, земельных участков.
Сейчас проводятся следственные действия, максимальное наказание - 10 лет колонии.
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