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Posted 13 декабря 2018, 19:57

Published 13 декабря 2018, 19:57

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Экс-министр сельского хозяйства РФ заинтересовался покупкой «Евродона»

13 декабря 2018, 19:57
Бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заинтересовался покупкой одного из бывших лидеров производства мяса индейки в РФ «Евродона» в Ростове, сообщил источник в управляющей компании, под управлением которой сейчас находится банкротящееся предприятие.

В отношении «Евродона» сейчас проводится процедура банкротства. ВЭБ намерен продать его до конца 2019 года.

Покупкой, по данным источника, заинтересовался экс-губернатор Краснодарского края, а затем и экс-министр сельского хозяйства РФ, который сейчас входит в совет директоров «Агрокомплекса», Александр Ткачев.

«Александр Ткачев тоже интересуется покупкой «Евродона», - сказал источник в компании. Он добавил, что покупкой производителя индейки интересуются очень многие.

«Причем интерес проявляют не только крупные холдинги, но и некоторые не профильные компании, которые хотели бы развиваться в этой области», - пояснил он.

По его словам, пока что никто не предлагал какую-либо конкретную цену. «Также стоит отметить, что из потенциальных покупателей еще не было иностранцев. Но если придут — ВЭБ готов продать», - прокомментировал он.

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