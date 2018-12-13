Экс-министр сельского хозяйства РФ заинтересовался покупкой «Евродона»

Posted 13 декабря 2018, 19:57
Published 13 декабря 2018, 19:57
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
В отношении «Евродона» сейчас проводится процедура банкротства. ВЭБ намерен продать его до конца 2019 года.
Покупкой, по данным источника, заинтересовался экс-губернатор Краснодарского края, а затем и экс-министр сельского хозяйства РФ, который сейчас входит в совет директоров «Агрокомплекса», Александр Ткачев.
«Александр Ткачев тоже интересуется покупкой «Евродона», - сказал источник в компании. Он добавил, что покупкой производителя индейки интересуются очень многие.
«Причем интерес проявляют не только крупные холдинги, но и некоторые не профильные компании, которые хотели бы развиваться в этой области», - пояснил он.
По его словам, пока что никто не предлагал какую-либо конкретную цену. «Также стоит отметить, что из потенциальных покупателей еще не было иностранцев. Но если придут — ВЭБ готов продать», - прокомментировал он.