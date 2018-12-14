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Обвинение предъявили инженеру по делу о гибели в ливневке в Сочи 7-летнего мальчика

13 декабря 2018, 22:35
Фото: picryl.com
В Сочи Краснодарского края инженеру МУП "Водосток" предъявили обвинение по делу о гибели ребенка в ливневой канализации, сообщило региональное СУ СК РФ.

"Должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть по неосторожности", - сказано в сообщении.

Как выяснило следствие, сотрудники "Водостока" не следили за состоянием ливневки и не проводили никаких мероприятий по ее обслуживанию более года. Гибель ребенка произошла из-за ненадлежащего выполнения инженером предприятия своих обязанностей.

Отмечается, что возбужденное ранее уголовное дело на хозяина гостиницы, возле которой погиб ребенок, закрыли.

Напомним, в начале августа в Лазаревском потоком воды смыло 7-летнего мальчика в ливневку, ребенок погиб.

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