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Posted 17 декабря 2018, 13:55

Published 17 декабря 2018, 13:55

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Захоронение изгоя нашли при раскопках в Азове

17 декабря 2018, 13:55
В Азове Ростовской области обнаружили погребение изгоя, сообщил пресс-центр городского музея-заповедника.

"Одиночное захоронение, расположенное в отдалении от основной части могильника, нашли при раскопках на улице Макаровского", - сказано в сообщении.

Как отмечают эксперты, то, что погребение находится в стороне от кирпичного здания мавзолея, говорит о том, что этот человек чем-то отличался от всех остальных, раз его похоронили не вместе с другими горожанами, а отдельно.

Напомним, нетипичное для древних могильников захоронение обнаружили в поселении Ракушечный Яр в Ростовской области.

р3

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