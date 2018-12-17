Захоронение изгоя нашли при раскопках в Азове

Posted 17 декабря 2018, 13:55
Published 17 декабря 2018, 13:55
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
"Одиночное захоронение, расположенное в отдалении от основной части могильника, нашли при раскопках на улице Макаровского", - сказано в сообщении.
Как отмечают эксперты, то, что погребение находится в стороне от кирпичного здания мавзолея, говорит о том, что этот человек чем-то отличался от всех остальных, раз его похоронили не вместе с другими горожанами, а отдельно.
Напомним, нетипичное для древних могильников захоронение обнаружили в поселении Ракушечный Яр в Ростовской области.
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