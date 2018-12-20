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Posted 20 декабря 2018, 14:58

Published 20 декабря 2018, 14:58

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

ВЭБ подал иск размером 10 млрд руб на банкротство "Евродон-Юг"

20 декабря 2018, 14:58
Основной владелец предприятия "Евродон" (один из лидеров по производству индейки в РФ) Внешэкономбанк подал иск на банкротство в отношении филиала компании - "Евродона-Юг" на сумму 10 миллиардов рублей, сообщил RostovGazeta источник, знакомый с ситуацией.

В течении последних нескольких лет против "Евродона" был направлен ряд многомиллионных исков. Общий долг компании составляет более 37 миллиардов рублей. В данный момент в отношении "Евродона" проводят процедуру банкротства.

"ВЭБ подал иск на 10 миллиардов рублей в отношении "Евродона-Юг" (филиала компании - прим. RG) в рамках процесса банкротства", - сказал источник.

Руководитель пресс-службы "Евродона" Анастасия Волкова добавила, что сейчас ВЭБ пригласил арбитражного управляющего. "По решению коллегиального органа ВЭБа кандидатура арбитражного управляющего будет предложена из членов Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих", - прокомментировала она.

Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих (МСО ПАУ) объединяет более 300 профессиональных арбитражных управляющих.

#Экономика#Новости
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