ВЭБ подал иск размером 10 млрд руб на банкротство "Евродон-Юг"

Основной владелец предприятия "Евродон" (один из лидеров по производству индейки в РФ) Внешэкономбанк подал иск на банкротство в отношении филиала компании - "Евродона-Юг" на сумму 10 миллиардов рублей, сообщил RostovGazeta источник, знакомый с ситуацией.

В течении последних нескольких лет против "Евродона" был направлен ряд многомиллионных исков. Общий долг компании составляет более 37 миллиардов рублей. В данный момент в отношении "Евродона" проводят процедуру банкротства. "ВЭБ подал иск на 10 миллиардов рублей в отношении "Евродона-Юг" (филиала компании - прим. RG) в рамках процесса банкротства", - сказал источник. Руководитель пресс-службы "Евродона" Анастасия Волкова добавила, что сейчас ВЭБ пригласил арбитражного управляющего. "По решению коллегиального органа ВЭБа кандидатура арбитражного управляющего будет предложена из членов Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих", - прокомментировала она. Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих (МСО ПАУ) объединяет более 300 профессиональных арбитражных управляющих.