ВЭБ подал иск размером 10 млрд руб на банкротство "Евродон-Юг"

Posted 20 декабря 2018, 14:58
Published 20 декабря 2018, 14:58
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
В течении последних нескольких лет против "Евродона" был направлен ряд многомиллионных исков. Общий долг компании составляет более 37 миллиардов рублей. В данный момент в отношении "Евродона" проводят процедуру банкротства.
"ВЭБ подал иск на 10 миллиардов рублей в отношении "Евродона-Юг" (филиала компании - прим. RG) в рамках процесса банкротства", - сказал источник.
Руководитель пресс-службы "Евродона" Анастасия Волкова добавила, что сейчас ВЭБ пригласил арбитражного управляющего. "По решению коллегиального органа ВЭБа кандидатура арбитражного управляющего будет предложена из членов Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих", - прокомментировала она.
Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих (МСО ПАУ) объединяет более 300 профессиональных арбитражных управляющих.