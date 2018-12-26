Аэропорт Платов продолжил закупки "Все по 499 тыс руб"

Несмотря на то, что схема по проведению закупок на эту стоимость является подозрительной, компания не остановилась и опубликовала еще одну. При таком дроблении большая закупка разбивается на несколько мелких для упрощенного налогообложения. Также пропадает необходимость реализовывать конкурентные процедуры.
Ранее уже появлялись две закупки Платова на "Поставку Бирки багажной", стоимость каждой из которых составляла 499 тысяч рублей. Теперь выбирается подрядчик для оказания платных образовательных услуг.
Текущая закупка будет производиться у единственного поставщика.
"Ростоваэроинвест" владеет 38% уставного капитала аэропорта Платов.