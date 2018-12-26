Аэропорт Платов продолжил закупки "Все по 499 тыс руб"

Несмотря на то, что схема по проведению закупок на эту стоимость является подозрительной, компания не остановилась и опубликовала еще одну. При таком дроблении большая закупка разбивается на несколько мелких для упрощенного налогообложения. Также пропадает необходимость реализовывать конкурентные процедуры.