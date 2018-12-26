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Воду с мертвых глубин Черного моря могут начать использовать в качестве "живой"

26 декабря 2018, 08:20
Фото: pixabay.com
В качестве "живой" предлагается использовать воду с мертвых глубин Черного моря, сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

Черное море уникально тем, что на глубине более 150-200 метров и до дна в воде полностью отсутствует кислород, что делает ее непригодной для любой формы жизни. Но высокое содержание в этой воде сероводорода и метана наделяет ее уникальными свойствами.

Фото: azniirkh.ru

Теоретически воду с отрицательными значениями окислительно-восстановительного потенциала, какой и имеет вода с глубин Черного моря, можно использовать лечебных целях. Окислительно-восстановительный потенциал внутренней среды организма человека в норме имеет отрицательные значения, питьевая вода положительные. Вода с такими же отрицательными значениями является "живой", она стимулирует клетки, улучшает обмен веществ, нормализует кровяное давление, усиливает естественную регенерацию клеток и тканей.

В природе вода с отрицательным ОВП практически не встречается, он характерен только для подземных горных источников и талой воды, а также воды из глубоководной сероводородной зоны Черного моря.

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