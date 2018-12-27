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Мусорного полигона в Левенцовке в Ростове не будет - глава города

27 декабря 2018, 17:41
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове около микрорайона Левенцовского мусорный завод строиться не будет, как это было запланировано ранее, сообщил глава города Ростова Виталий Кушнарев во время пресс-конференции.

Напомним, что жители района выступили против строительства комплекса на прилегающей к жилым домам территории. Поводом для этого стали выбросы в процессе переработки мусора, которые негативно сказываются на здоровье людей.

"Еще не определено расположение нового полигона, но уже решено, что на существующем месте мы его строить не будем, и сейчас рассматриваются три площадки: одна в Аксайском и две в Мясниковском районе, но скорей всего там землю нужно будет выкупать и переводить ее из сельскохозяйственного пользования в промышленное", - сообщил Кушнарев.

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