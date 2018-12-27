Мусорного полигона в Левенцовке в Ростове не будет - глава города

"Еще не определено расположение нового полигона, но уже решено, что на существующем месте мы его строить не будем, и сейчас рассматриваются три площадки: одна в Аксайском и две в Мясниковском районе, но скорей всего там землю нужно будет выкупать и переводить ее из сельскохозяйственного пользования в промышленное", - сообщил Кушнарев.