В три раза увеличится число добровольцев в Ростовской области к 2024 году

"К указанному сроку планируют увеличить долю добровольцев с 6% от общего числа жителей по состоянию на 1 января 2018 года до 20%", - сказано в сообщении.
Развивать движение в Ростовской области будет специально созданный "Донской волонтерский центр".
В 2018 году Ростовская область впервые за все годы проведения конкурса "Доброволец России" вошла в число лидеров, завоевав сразу два первых места - в номинациях "Помоги детям" и "Говорит волонтер". Кроме того, регион стал лидером по объему привлеченных федеральных средств для поддержки волонтерства.
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