В три раза увеличится число добровольцев в Ростовской области к 2024 году

В 2018 году Ростовская область впервые за все годы проведения конкурса "Доброволец России" вошла в число лидеров, завоевав сразу два первых места - в номинациях "Помоги детям" и "Говорит волонтер". Кроме того, регион стал лидером по объему привлеченных федеральных средств для поддержки волонтерства.