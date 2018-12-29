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Итоги недели: "идиотская" идея ЛДПР, "Ростов-Арену" переименуют, джинсовый магнат

29 декабря 2018, 14:31
Фото: pixabay.com/wikimedia.org
Последняя неделя года в Ростове-на-Дону оказалась богатой на события. RostovGazeta подводит ее итоги, вспоминая самые интересные из них.

Опрошенные корреспондентом RostovGazeta эксперты резко отрицательно отнеслись к инициативе партии ЛДПР дать официальное второе название Ростовской области - Донской край. Партией уже была внесена на рассмотрение в заксобрание региона поправка в областной устав. Продвинуть эту инициативу ЛДПР хотела и в 2017 году.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Косинов назвал эту идею "идиотизмом, в котором нет никакого смысла". По его словам, появится только путаница. Они призвал парламентариев заниматься делом.

Глава регионального отделения фракции КПРФ согласился с Косиновым и назвал инициативу глупостью. Высказался по этому поводу и руководитель нескольких общественных организаций области Станислав Горяинов, призвав ЛДПР лучше помогать обычным людям, в том числе детям и пенсионерам.Политтехнолог Сергей Смирнов также рассказал, что нововведение вызовет путаницу и предложил ЛДПР переименовать свое отделение в Донское региональное.

Фото: pixabay.com

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев на прошедшей пресс-конференции заявил, что построенный к ЧМ по футболу стадион могут переименовать. Сейчас стадион называется "Ростов-Арена", но в 2021 году он может получить другое наименование после смены владельца.

Минфин России уже объявлял о планах присвоить подобным объектам имена спонсоров. Кушнарев подтвердил, что существует такая инициатива и те, кто будут вкладывать деньги в содержание арены, получат право на переименование. По словам главы мэрии, текущее название ему нравится.

На неделе стало известно, что экс-директор бренда нижнего белья Victoria’s Secret Шарен Джестер Терни стала руководителем организации по изготовлению и продаже одежды Gloria Jeans. Ранее на этой должности находился Александр Мельников из Ростова.

Kelly Gale Victoria's Secret Show London 2014
Фото: PAUL JOHN BAYFIELD/CC BY 2.0 / flickr.com

Теперь бразды правления основатель Gloria Jeans Александр Мельников из Ростова-на-Дону передал Джестер. Он остается владельцем 54% акций. Терни за 5 лет нужно будет в два раза увеличить выручку организации. По результатам прошлого года, продажи составили 40,8 миллиарда рублей

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