Итоги недели: "идиотская" идея ЛДПР, "Ростов-Арену" переименуют, джинсовый магнат

Глава регионального отделения фракции КПРФ согласился с Косиновым и назвал инициативу глупостью. Высказался по этому поводу и руководитель нескольких общественных организаций области Станислав Горяинов, призвав ЛДПР лучше помогать обычным людям, в том числе детям и пенсионерам.Политтехнолог Сергей Смирнов также рассказал, что нововведение вызовет путаницу и предложил ЛДПР переименовать свое отделение в Донское региональное.