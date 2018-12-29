В новогодние праздники на Дону будет работать колл-центр "Чистого города"

"Все праздничные дни жители региона смогут задать интересующие их вопросы с 07.00 мск до 20.00 мск", - сказано в сообщении.
Звонок на номер 8-800-707-05-0 бесплатный, узнать дополнительную информацию можно на сайтах обоих операторов.
Кроме того, в дни новогодних каникул для жителей региона будет работать "горячая линия" регионального министерства ЖКХ по телефону 8-863-253-80-32.
ГК "Чистый город" обслуживает Ростов и Мясниковский район, в зону деятельности ООО "ЭкоЦентр" входят Волгодонский, Морозовский и Сальский МЭОКи.
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