Десятки нарушений нашли при проверке "Группы компаний ПИК"

Мероприятия состоялись в Москве на улице Баррикадной. Они были необходимы для проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства.
Согласно документам, компания не завершила монтаж водомерного узла, монтаж оборудования первичного средства внутреннего пожаротушения. Также не были установлены автоматические воздухоотводчики, полотенцесушители.
Кроме того, организация не завершила изоляцию трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и не установила наружные двери лестничных клеток. Пригодность растительного грунта, применяемого при озеленении, не была подтверждена лабораторными анализами.
Также специалисты зафиксировали проблемы с документацией.
Еще одна проверка проводилась в Ростове в переулке Доломановский. В этом случае выявили нарушение требований проектной документации.
Застройщик каждый год сдает объекты с задержкой сроков до 1,5 года. Организация ведет строительство в нескольких регионах, в том числе донском. В Ростове она возводит ЖК на краю города.