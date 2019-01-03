Обрушившееся в Новочеркасске здание проверят на устойчивость утром

Здание в Новочеркасске, часть которого обрушилась в четверг, проверят на устойчивость, говорится в сообщении регионального МЧС. Здание расположено по улице Буденновской. Помещение частично сдавалось в аренду банку и другим организациям, другая часть не эксплуатировалась. Обрушение произошло в пустующей части здания.