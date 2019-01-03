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Обрушившееся в Новочеркасске здание проверят на устойчивость утром

3 января 2019, 18:45
Фото: http://61.mchs.gov.ru
Здание в Новочеркасске, часть которого обрушилась в четверг, проверят на устойчивость, говорится в сообщении регионального МЧС.

Утром 4 января здание на предмет устойчивости обследует комплекс Стрела-П. В МЧС отметили, что часть здания, где произошло обрушение, не газифицирована и не электрифицирована.

Напомним, что 3 января в Новочеркасске обрушилась часть 4-этажного административного здания.

Здание в Новочеркасске, часть которого обрушилась в четверг, проверят на устойчивость, говорится в сообщении регионального МЧС. Здание расположено по улице Буденновской. Помещение частично сдавалось в аренду банку и другим организациям, другая часть не эксплуатировалась. Обрушение произошло в пустующей части здания.

В настоящее время о пострадавших не сообщается. Месте работают расчеты спасателей и спецтехника.

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