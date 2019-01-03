Посетитель супермаркета в костюме елочки рассмешил ростовчан

"Шел второй день Нового года", - подписал автор публикации снимок, на котором изображен мужчина в темных очках и зеленом "елочном" комбинезоне. В таком виде ростовчанин решил сходить за покупками в один из супермаркетов города.
Его земляки оценили наряд с юмором. Кто-то предположил, что мужчина просто проспорил товарищам и был вынужден выйти в таком виде из дома. Другой подписчик написал, что просто мама "елочки" постирала все вещи. Кто-то из подписчиков паблика предположил, что просто вся компания так много выпила, что за добавкой решили послать елку.
А один из комментаторов поддержал бородатую елочку, опубликовав свое фото в аналогичном костюме.
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