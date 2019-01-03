Посетитель супермаркета в костюме елочки рассмешил ростовчан

Его земляки оценили наряд с юмором. Кто-то предположил, что мужчина просто проспорил товарищам и был вынужден выйти в таком виде из дома. Другой подписчик написал, что просто мама "елочки" постирала все вещи. Кто-то из подписчиков паблика предположил, что просто вся компания так много выпила, что за добавкой решили послать елку.