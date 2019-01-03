Ростовчанин устроил снежный заплыв

В опубликованном видеоролике мужчина в одних трусах ныряет в снег и ползает в нем, имитируя плавание в бассейне. Сначала герой видеоролика "плывет" на груди кролем, потом переворачивается на спину возвращается назад.
Комментаторы предположили, что мужчина устал от застолья и ему стало плохо, поэтому он решил освежиться. Другие подписчики, напротив, похвалили снегоплавающего ростовчанина, прокомментировав, что в здоровом теле - здоровый дух.
Напомним, что ранее жителей Ростова не оставил равнодушными покупатель в супермаркете в наряде елочки.
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