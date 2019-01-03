Ростовчанин в трусах и ковбойской шляпе нырнул в бассейн в ТЦ "Горизонт"

Герой короткого видеоролика сначала раздевается в санузле торгового центра до трусов и надевает на себя шляпу и очки. Затем он в полуголом виде выбегает в торговый центр и с разбегу прыгает в бассейн. Выбравшись из воды, ростовский пранкер устремляется прочь из здания.