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Ростовчанин в трусах и ковбойской шляпе нырнул в бассейн в ТЦ "Горизонт"

3 января 2019, 15:20
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В социальных сетях обсуждают поступок одного из посетителей торгового центра "Горизонт" в Ростове-на-Дону, видео опубликовано в сети.

Герой короткого видеоролика сначала раздевается в санузле торгового центра до трусов и надевает на себя шляпу и очки. Затем он в полуголом виде выбегает в торговый центр и с разбегу прыгает в бассейн. Выбравшись из воды, ростовский пранкер устремляется прочь из здания.

Покинув торговый центр, парень направляется в близлежащий подземный переход, где его ожидают друзья с одеждой.

При помощи такого необычного поступка молодой человек решил поздравить горожан с Новым годом.

Впрочем, подписчики популярного паблика поздравление не оценили, наделив героя нелицеприятными эпитетами.

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия#Видео
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