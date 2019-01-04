Соломон, Аристарх и Владияр появились на свет в Астраханской области в 2018 г

Так, в пятерку самых популярных мужских имен вошли Артём, Александр, Максим, Иван, Егор. А для девочек чаще всего выбирали имена Арина, Дарья, Ева, Виктория, Милана.
Одними из самых редких имён во второй половине 2018 года были: Адриан, Аким, Аристарх, Архип, Владияр, Гектор, Добрыня, Евсей, Елизар, Климентий, Лука, Мадрид, Моисей, Одиссей, Пантелеимон, Пантелей, Паша, Потап, Савва, Северьян, Серафим, Соломон, Тимерлан, Хосе – Роман, Ярополк.
Новорожденных девочек в Астрахани называли довольно редкими именами, такими как Аврора, Аглая, Агния, Аксиния, Арья, Афина, Ванесса, Белана, Веста, Вирсавия, Виталина, Генриетта, Даниэла, Доминика, Забава, Жасмин, Ирада, Иустина, Капитолина, Литиция, Лукерья, Магнолия, Марта, Мира, Мишель, Николетта, Прасковья, Святослава, Серафима, Снежана, Хрусталина, Янтарина, Ярослава.
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