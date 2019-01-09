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Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в РФ

9 января 2019, 11:01
Фото: freepik / freepik.com
В России с 9 января вступили в силу новые тарифы ОСАГО, сообщил портал "Банки.ру".

"Изменения предусматривают расширение тарифного коридора для легковых автомобилей физических лиц на 20% в обе стороны", - сказано в сообщении.

С 9 января диапазон тарифных ставок для физилиц составляет 2,746 - 4,942 тысячи рублей вместо ранее действовавшего коридора 3,432 - 4,118 тысячи рублей.

Для мотоциклов верхний предел коридора снизили на 10,9%, для автомобилей юридических лиц на 5,7%. При этом для таксистов коридор расширили в обе стороны и теперь тарифы составляют 4,110 - 7,399 тысячи рублей.

Кроме того, вместо четырех категорий коэффициента "возраст - стаж" введут 58. Для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент увеличивается до 1,87 с 1,8. Для опытных водителей старшего возраста (от 59 лет) со стажем от шести лет КВС будет снижен до 0,93, что равно скидке в 7%.

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