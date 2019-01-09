Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в РФ

Кроме того, вместо четырех категорий коэффициента "возраст - стаж" введут 58. Для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент увеличивается до 1,87 с 1,8. Для опытных водителей старшего возраста (от 59 лет) со стажем от шести лет КВС будет снижен до 0,93, что равно скидке в 7%.