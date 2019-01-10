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Массовая гибель птицы зафиксирована на "Евродоне"

10 января 2019, 13:17
Фото: maxpixel.net
На площадке одного из бывших крупнейших производителей мяса индейки в РФ "Евродона" в Ростове по неизвестным причинам случился падеж птицы, сообщила RostovGazeta руководитель пресс-службы "Евродона" Анастасия Волкова.

Ранее источник в "Евродоне" сообщил RostovGazeta, что птица погибла на предприятии в результате птичьего гриппа. "На родительском стаде "Евродона" птичий грипп уже неделю", - пояснил он.

Он также подчеркнул, что на данный момент на территории производителя птицы проводятся карантинные мероприятия.

Однако в пресс-службе "Евродона" сообщили, что о причинах падежа пока рано говорить.

"У нас сейчас на одной из четырех площадок "Евродона" был зафиксирован падеж птицы", - сказала Волкова. Она добавила,что материалы для исследования причины падежа направлены на исследования в лаборатории.

"Сегодня до конца дня будут результаты", - заявила она.

Волкова отказалась комментировать количество погибшей птицы и пострадало ли родительское стадо. "Для того, чтобы птичий грипп подтвердить или опровергнуть, нужны результаты исследования", - пояснила она.

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#Новости#Максим Мальцев#Общество
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