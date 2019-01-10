Массовая гибель птицы зафиксирована на "Евродоне"

Ранее источник в "Евродоне" сообщил RostovGazeta, что птица погибла на предприятии в результате птичьего гриппа. "На родительском стаде "Евродона" птичий грипп уже неделю", - пояснил он.
Он также подчеркнул, что на данный момент на территории производителя птицы проводятся карантинные мероприятия.
Однако в пресс-службе "Евродона" сообщили, что о причинах падежа пока рано говорить.
"У нас сейчас на одной из четырех площадок "Евродона" был зафиксирован падеж птицы", - сказала Волкова. Она добавила,что материалы для исследования причины падежа направлены на исследования в лаборатории.
"Сегодня до конца дня будут результаты", - заявила она.
Волкова отказалась комментировать количество погибшей птицы и пострадало ли родительское стадо. "Для того, чтобы птичий грипп подтвердить или опровергнуть, нужны результаты исследования", - пояснила она.