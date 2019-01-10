Матрос и портной стали самыми востребованными профессиями в Ростовской области

Posted 10 января 2019, 09:55
Published 10 января 2019, 09:55
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
В перечень попали профессии, для которых необходимо среднее профессиональное образование. Сюда попали арматурщик, бетонщик, каменщик, маляр, столяр, матрос, машинист.
Кроме того, в списке можно увидеть такие специальности, как воспитатель, лаборант, пекарь, портной, парикмахер, программист.
Сейчас в регионе работают 119 профессиональных образовательных учреждений. В минувшем году они выпустили более 20 тысяч специалистов.