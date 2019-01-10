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Posted 10 января 2019, 09:55

Published 10 января 2019, 09:55

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Матрос и портной стали самыми востребованными профессиями в Ростовской области

10 января 2019, 09:55
В Ростовской области был утвержден список самых востребованных профессий, в него вошли 72 специальности, сообщили в правительстве региона.

В перечень попали профессии, для которых необходимо среднее профессиональное образование. Сюда попали арматурщик, бетонщик, каменщик, маляр, столяр, матрос, машинист.

Кроме того, в списке можно увидеть такие специальности, как воспитатель, лаборант, пекарь, портной, парикмахер, программист.

Сейчас в регионе работают 119 профессиональных образовательных учреждений. В минувшем году они выпустили более 20 тысяч специалистов.

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