Жители рухнувшего дома в Шахтах дожидались будней, чтобы пожаловаться на запах газа

Техобслуживание дома весной 2018 года также не показало нарушений. Однако на месте после взрыва от соседей стало известно, что еще до Нового года жильцы подъезда чувствовали запах газа, но обращаться к газовикам не стали. По их словам, они хотели это сделать сразу после праздников, но не успели. Сам взрыв они сравнили с бомбежкой.