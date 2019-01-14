Жители рухнувшего дома в Шахтах дожидались будней, чтобы пожаловаться на запах газа

Кто виноват?
Взрыв бытового газа произошел на последнем этаже на улице Хабарова ночью в понедельник. Из-за этого обрушились два последних этажа, сильно пострадали 4 квартиры, в которых жили 12 человек. Тогда на место происшествия прибыли экстренные службы, которые начали давать информацию по происшествию. Данные поступали и в соцсетях от местных жителей, однако они не всегда были правдивыми.
Изначально стало известно, что погибла женщина, после чего пользователи в Интернете заявили о смерти еще и ребенка. Однако МЧС опровергло последний случай. От спасателей появилась информация о нескольких пострадавших. В том числе в больнице разместили мужчину и ребенка. Из разрушенного здания вывели 140 человек и временно разместили в ближайшей школе. После этого для них подготовили около 115 гостиничных номеров.
В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, на месте взрыва организовали штаб по ликвидации последствий ЧС. Газовики заявили, что к ним не поступало жалоб на утечки от жителей, кроме одной мелкой утечки, которую сразу устранили.
Техобслуживание дома весной 2018 года также не показало нарушений. Однако на месте после взрыва от соседей стало известно, что еще до Нового года жильцы подъезда чувствовали запах газа, но обращаться к газовикам не стали. По их словам, они хотели это сделать сразу после праздников, но не успели. Сам взрыв они сравнили с бомбежкой.
В ЧП разбираются силовики
На сообщения о взрыве отреагировали силовые структуры. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия, однако по какой именно статье не сообщалось. Для расследования привлекли опытных следователей.В свою очередь проверку назначила прокуратура региона.
Полиция оцепила территорию и перекрыла проезд для автомобилей по улице Хабарова. Сотрудники ГИБДД приступили к обеспечению проезда спецтехники к месту ЧП. Сейчас к спасательной операции привлекли 366 человек, они используют 65 единиц техники. Также они задействовали собак и квадрокоптер для обследования здания. Начались работы по обустройству площадок для установки кранов, они будут разбирать пострадавший участок здания.
Специалистам удалось выяснить, что на разбор завалов потребуется не менее суток. Также не раньше этого срока будет восстановлено отопление в разрушенном и близлежащих домах.Было принято решение укрепить конструкции, чтобы спасатели могли свободно проводить работы.
Магнитогорский сценарий
На место происшествия с утра прибыл глава региона Василий Голубев, который возглавил штаб по ликвидации последствий инцидента. Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе миллион рублей получит семья погибшей женщины. Документы подготовят во вторник.
Произошедшая ситуация напомнила взрыв, который произошел в ночь на 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске. Тогда жертвами инцидента стали 39 человек. По официальной версии, из-за взрыва бытового газа обрушился один подъезд дома. На место происшествия тогда прилетел президент Владимир Путин. Пока его приезд в Ростовскую область не запланирован.
Губернатор области отчитался президенту о ходе спасательных работ. Он пояснил, что может быть оказана федеральная помощь, но пока она не требуется.
Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что ужесточением законодательства в этой сфере должны заниматься на федеральном уровне. Сам он попросил предоставить все жалобы на газоснабжение за последний год. Также Голубев успел навестить пострадавшего мужчину, которому уже сделали операцию. Он выразил соболезнования из-за гибели жены. Дочь пострадавшего сейчас отправили на лечение в Ростов, однако медики утверждают, что ребенок не получил серьезных травм.