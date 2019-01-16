Исключить наказание за покупку средств слежения предложила российская ТПП

Во время прямой линии в 2017 году с президентом России Владимиром Путиным вопрос поднял хозяин коровы, попавший под уголовную статью за использование GPS-трекера для слежения за скотом. Тогда уголовное дело закрыли, но вопрос до сих пор остается нерешенным. Предусмотренные суровые меры уголовно-правового воздействия на использующих такие гаджеты граждан не соответствуют общественной опасности самих поступков.