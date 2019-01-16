Исключить наказание за покупку средств слежения предложила российская ТПП

Во время прямой линии в 2017 году с президентом России Владимиром Путиным вопрос поднял хозяин коровы, попавший под уголовную статью за использование GPS-трекера для слежения за скотом. Тогда уголовное дело закрыли, но вопрос до сих пор остается нерешенным. Предусмотренные суровые меры уголовно-правового воздействия на использующих такие гаджеты граждан не соответствуют общественной опасности самих поступков.
Как рассказал президент ТПП Сергей Катырин, организация подготовила альтернативный законопроект, предлагающий упразднить статью за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации из УК РФ. При этом одновременно предлагается ввести уголовную ответственность за использование такого оборудования в явно противоправных целях.
Отмечается, что сам факт производства, сбыта или приобретения средств слежения не представляет угрозы для общества, поэтому не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Покупка средств слежения для обеспечения безопасности семьи и имущества тоже не может рассматриваться как неправомерный акт. Предложение ТПП позволит решить все законодательные проблемы, возникающие в подобных ситуациях.
Как отметил Катырин, это обеспечит сбалансированный правовой подход к защите конституционных прав граждан от незаконных действий других лиц и реализацию принципов справедливости уголовного законодательства.
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