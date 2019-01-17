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Убийство родителей и младшей сестры заказал житель Сочи ради наследства

17 января 2019, 10:37
Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
В Сочи 23-летний местный житель заказал убийство родителей и малолетней сестры, чтобы получить наследство, сообщило СУ СК по Краснодарскому краю.

"С целью получения квартиры и другого имущества молодой человек решил найти убийцу для своей семьи, о чем рассказал другу", - сказано в сообщении.

Дальнейшие приготовления проходили уже под контролем правоохранительных органов. Парень нашел исполнителей, в роли которых выступили сотрудники МВД, сообщил им информацию о планировке дома, о наличии собаки и прочих деталях, а также передал маски и нож.

"Киллер" согласился убить всю семью за три миллиона рублей, которые заказчик должен был выплатить после вступления в наследство. Молодого человека арестовали после того, как он получил информацию, подтверждающую "убийство" семьи.

Хостинский следственный отдел Сочи завершил дело и передал материалы в суд.

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