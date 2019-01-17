Взрыв газа в десяти домах предотвратили в Волгодонске 2018 году

В Волгодонске Ростовской области в 2018 году в десяти многоквартирных домах обнаружили сквозные проходные отверстия в газовых трубах, сообщили в городской администрации.

"Причиной повреждения труб стала коррозия. Поврежденные участки вовремя заметили и заменили", - сказано в сообщении. Отмечается, что сейчас в городе 726 многоквартирных домов, где есть газовое оборудование. Основной проблемой для газовиков является доступ в квартиры для осмотра оборудования. Так, специалисты не могут попасть в 28% квартир из-за отсутствия владельцев. Глава горадминистрации Виктор Мельников призвал ответственных лиц провести диагностику внутридомовых газопроводов. Напомним, в понедельник произошел взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Тогда рухнули два этажа и погибли пять человек.