Взрыв газа в десяти домах предотвратили в Волгодонске 2018 году

Posted 17 января 2019, 09:38
Published 17 января 2019, 09:38
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Причиной повреждения труб стала коррозия. Поврежденные участки вовремя заметили и заменили", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас в городе 726 многоквартирных домов, где есть газовое оборудование. Основной проблемой для газовиков является доступ в квартиры для осмотра оборудования.
Так, специалисты не могут попасть в 28% квартир из-за отсутствия владельцев. Глава горадминистрации Виктор Мельников призвал ответственных лиц провести диагностику внутридомовых газопроводов.
Напомним, в понедельник произошел взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Тогда рухнули два этажа и погибли пять человек.