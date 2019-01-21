Почти 7 млн руб направили пострадавшим при взрыве газа в Шахтах

Posted 21 января 2019, 11:45
Published 21 января 2019, 11:45
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Из областного бюджета передали 6,5 миллиона. Еще 500 тысяч рублей выделено из местного бюджета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет подготовка документов на выплаты. Специальная комиссия завершила обследование домов и позже будет определен размер финансовой помощи.
Также 79 пострадавших получили по 10 тысяч рублей. Родственникам пяти погибших выплатили по одному миллиону рублей.
Напомним, взрыв газа произошел на прошлой неделе, из-за чего обрушились два этажа. Всего погибли пять человек.