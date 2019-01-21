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Posted 21 января 2019, 11:45

Published 21 января 2019, 11:45

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Почти 7 млн руб направили пострадавшим при взрыве газа в Шахтах

21 января 2019, 11:45
В Ростовской области из бюджета направили 6,5 миллиона рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве дома в Шахтах, сообщили в правительстве региона.

"Из областного бюджета передали 6,5 миллиона. Еще 500 тысяч рублей выделено из местного бюджета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет подготовка документов на выплаты. Специальная комиссия завершила обследование домов и позже будет определен размер финансовой помощи.

Также 79 пострадавших получили по 10 тысяч рублей. Родственникам пяти погибших выплатили по одному миллиону рублей.

Напомним, взрыв газа произошел на прошлой неделе, из-за чего обрушились два этажа. Всего погибли пять человек.

#Экономика#Новости
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