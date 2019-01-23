Около 100 млн рублей потратят на покупку автобусов для спортшкол Ростовской области

Posted 23 января 2019, 09:27
Published 23 января 2019, 09:27
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"В этом году 97,1 миллиона рублей мы заложили для приобретения автобусов для муниципальных спортивных школ, закуплено уже в этом году будет 19 единиц, а всего планируется приобрести 40 автобусов", - сообщил Аракелян.
Также он рассказал, что до 2021 года на программу "Спорт — норма жизни" будет выделено 856 миллионов рублей, и эти деньги будут направлены на оборудование и развитие инфраструктуры, на приобретение инвентаря.