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Posted 23 января 2019, 09:27

Published 23 января 2019, 09:27

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Около 100 млн рублей потратят на покупку автобусов для спортшкол Ростовской области

23 января 2019, 09:27
В 2019 году на покупку автобусов для спортивных школ в Ростовской области выделят 97,1 миллиона рублей, сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян на заседании правительства.

"В этом году 97,1 миллиона рублей мы заложили для приобретения автобусов для муниципальных спортивных школ, закуплено уже в этом году будет 19 единиц, а всего планируется приобрести 40 автобусов", - сообщил Аракелян.

Также он рассказал, что до 2021 года на программу "Спорт — норма жизни" будет выделено 856 миллионов рублей, и эти деньги будут направлены на оборудование и развитие инфраструктуры, на приобретение инвентаря.

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