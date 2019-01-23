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Удобные способы оплаты услуг ЖКХ предложил ростовчанам Промсвязьбанк

23 января 2019, 14:16
Фото: pxhere.com
ПАО "Промсвязьбанк" предложил жителям Ростова-на-Дону несколько простых способов оплаты услуг ЖКХ в онлайн-режиме.

В приложении банка абоненты могут оплатить коммунальные услуги по QR-коду, реквизитам или выбрать поставщика из предложенного списка.

Для проведения платежа необходимо зайти в мобильное приложение или интернет-банк на ПК и выбрать раздел "Платежи и переводы".

Как оплатить квитанцию по QR-коду

При оплате по QR-коду достаточно отсканировать последний и на экране появится вся информация по платежу, для оплаты надо нажать кнопку "далее". Способ удобен тем, что сформированная квитанцию содержит всю необходимую информацию, абоненту остается только оплатить указанную сумму.

Приложение само определит поставщика услуг по адресу

Приложение само ищет УК по введенному адресу и предлагает выбрать компанию из предложенного списка, для этого необходимо выбрать подраздел "Оплата поставщиков ЖКУ по вашему адресу". Предусматривается добавление адресов и престарелых родителей или любых других родственников, за которых пользователь сможет оплачивать счета.

Для оплаты вводят код плательщика или лицевой счет и выбирают счет списания. Если какой-то из предложенного списка поставщик не нужен, его можно легко удалить.

Упрощенная оплата по реквизитам

При невозможности воспользоваться первыми двумя способами Промсвязьбанк предусмотрел стандартную оплату по реквизитам. Компанию-поставщика услуг можно будет найти по одному из реквизитов без заполнения множества полей.

В дальнейшем абоненты смогут воспользоваться созданным шаблоном. Для создания последнего необходимо подтвердить запрос системы, которая сохранит всю необходимую для платежа информацию.

Если у вас еще нет интернет-банка, его можно подключить в офисах банка или в банкоматах Промсвязьбанка, мобильный банк для разных мобильных систем можно скачать тут.

Адреса офисов в Ростове-на-Дону:

ул. Большая Садовая, д. 36,

проспект Космонавтов, д. 15,

ул. Зорге д. 60/2

ПАО "Промсвязьбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3251

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