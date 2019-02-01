Проблемы оплаты отопления в домах с автономными источниками обсудили в Ростове

В конце декабря 2018 года правительство РФ внесло изменения в правила предоставления коммунальных услуг, но это привело к появлению новых проблем. На заседании донского парламента решали, что делать с образовавшейся задолженностью абонентов и теплоснабжающих компаний, а также с теми, кто переплатил.