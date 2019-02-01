Проблемы оплаты отопления в домах с автономными источниками обсудили в Ростове

Posted 1 февраля 2019, 06:34
Published 1 февраля 2019, 06:34
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Речь идет о многоквартирных домах с изначально центральным отоплением, жильцы которых несколько лет назад на законных основаниях перешли на автономные источники тепла. В результате людям стали приходить двойные счета - за потребленный газ по счетчику и за центральное отопление.
Граждане начали обращаться в суд, который выносил разноречивые решения по причине того, что ряд абонентов не платили за центральное отопление и получали штрафы, а ряд - платили вдвойне.
В конце декабря 2018 года правительство РФ внесло изменения в правила предоставления коммунальных услуг, но это привело к появлению новых проблем. На заседании донского парламента решали, что делать с образовавшейся задолженностью абонентов и теплоснабжающих компаний, а также с теми, кто переплатил.
Отмечается, что для решения указанных проблем в регионе разработают практику расчетов оплаты за разные варианты получения услуг.
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