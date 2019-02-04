В Краснодарском крае глава района пойдет под суд за квартиры для сирот в бараке зэков

Posted 4 февраля 2019, 20:18
Published 4 февраля 2019, 20:18
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
По версии следствия, районные власти провели электронные аукционы и приобрели 9 квартир для детей-сирот и оставшихся без попечения родителе. Глава администрации без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья принял в собственность указанные жилые помещения, подписав акты приема-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Общая стоимость квартир составила более 9,4 миллиона рублей. Эта сумма была выплачена победителю торгов.
Однако по факту, согласно выводам эксперта, данные помещения барачного типа оказались непригодными для проживания, а ранее в них содержались заключенные.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, в том числе по установлению обстоятельств приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении ведомства.
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