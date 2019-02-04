rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 2019, 20:18

Published 4 февраля 2019, 20:18

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Краснодарском крае глава района пойдет под суд за квартиры для сирот в бараке зэков

4 февраля 2019, 20:18
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Усть-Лабинского района по подозрению в превышении должностных полномочий, говорится в сообщении регионального СКР.

По версии следствия, районные власти провели электронные аукционы и приобрели 9 квартир для детей-сирот и оставшихся без попечения родителе. Глава администрации без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья принял в собственность указанные жилые помещения, подписав акты приема-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Общая стоимость квартир составила более 9,4 миллиона рублей. Эта сумма была выплачена победителю торгов.

Однако по факту, согласно выводам эксперта, данные помещения барачного типа оказались непригодными для проживания, а ранее в них содержались заключенные.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, в том числе по установлению обстоятельств приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении ведомства.

р2

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика