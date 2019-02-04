В Краснодарском крае глава района пойдет под суд за квартиры для сирот в бараке зэков

По версии следствия, районные власти провели электронные аукционы и приобрели 9 квартир для детей-сирот и оставшихся без попечения родителе. Глава администрации без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья принял в собственность указанные жилые помещения, подписав акты приема-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Общая стоимость квартир составила более 9,4 миллиона рублей. Эта сумма была выплачена победителю торгов.