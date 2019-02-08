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Posted 8 февраля 2019, 09:56

Published 8 февраля 2019, 09:56

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Бездомные собаки насмерть загрызли двух ланей в Ростове

8 февраля 2019, 09:56
Сюжет
Новости Ростова
В ночь с четверга на пятницу стая бездомных собак насмерть загрызла двух молодых европейских ланей, которые находились в вольере на территории парка-отеля "Надежда", сообщил корреспонденту RostovGazeta сотрудник отеля Анатолий Ануфриев.

"Сегодня ночью стая собак загрызла двух годовалых оленят. Они молодые, у них рога толком не пробились. В вольере их было семь, осталось пять," - рассказал Ануфриев.

По его словам, на территории парка давно проблемы с собаками. Он отметил, что на стаю также жаловались сотрудники компании: они боялись идти и возвращаться с работы в темное время суток. "Нам начали жаловаться люди, которые проходили через парк с Каменки в "Роствертол". Собаки вели себя агрессивно, кидались на людей", - рассказал Ануфриев.

По его словам, животные укусили одну из женщин, которая проходила по парку. "Нам рассказали об этом в "Умной клинике", которая находится рядом. Женщине там обрабатывали рану", - добавил мужчина.

Сотрудник компании рассказал, что отель отправил письмо в "Городской центр управления численностью безнадзорных животных" еще 15 января. Копия документа есть в распоряжении редакции. "Но никаких действий со стороны центра до сих пор не было", - сообщил Ануфриев.

В центре ответили, что сейчас на месте нет человека, который занимается заявками граждан и попросили перезвонить в понедельник.

"Мы сами не занимаемся этими работами, у нас есть подрядчик. Может быть, его туда и посылали. Но собаки перебегают с место на место, их могло не быть в парке, когда туда приехали. Бывает, что люди не отдают собак. Разные ситуации", - сообщила сотрудница центра.

Кроме того, по ее словам, срок с даты обращения небольшой. "Заявок очень много, подрядчик мог не успеть отреагировать на сообщение, он работает один", - добавила сотрудница.

#Общество#Новости Ростова#Эксклюзив#Новости
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