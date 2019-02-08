Бездомные собаки насмерть загрызли двух ланей в Ростове

"Мы сами не занимаемся этими работами, у нас есть подрядчик. Может быть, его туда и посылали. Но собаки перебегают с место на место, их могло не быть в парке, когда туда приехали. Бывает, что люди не отдают собак. Разные ситуации", - сообщила сотрудница центра.