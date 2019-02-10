К компании группы "ПИК" подали иск на 24 млн руб

"ПИК-профиль" занимается производством пластмассовых изделий, которые используются в строительстве. Убытки организации в 2017 году составили 13 миллионов рублей. Головной компанией является "Группа компаний ПИК", ее организации возводят дома, в том числе в донской столице. Это комплексы "Норд" и "Доломановский". Застройщик известен тем, что постоянно задерживает сроки сдачи объектов.