К компании группы "ПИК" подали иск на 24 млн руб

Posted 10 февраля 2019, 10:42
Published 10 февраля 2019, 10:42
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Всего истец хочет получить 24,8 миллиона рублей, в том числе более 19 миллионов рублей долга, а также неустойку и проценты за пользование чужими деньгами.
Иск был передан 5 февраля, через 3 дня его приняли к производству. Заседание состоится 12 марта.
"ПИК-профиль" занимается производством пластмассовых изделий, которые используются в строительстве. Убытки организации в 2017 году составили 13 миллионов рублей. Головной компанией является "Группа компаний ПИК", ее организации возводят дома, в том числе в донской столице. Это комплексы "Норд" и "Доломановский". Застройщик известен тем, что постоянно задерживает сроки сдачи объектов.
"РСК 8" ведет деятельность по строительству жилых и нежилых зданий.