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Posted 10 февраля 2019, 10:42

Published 10 февраля 2019, 10:42

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

К компании группы "ПИК" подали иск на 24 млн руб

10 февраля 2019, 10:42
Компания "РСК 8" обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 20 миллионов рублей долга с организации "ПИК-профиль", говорится в документах суда.

Всего истец хочет получить 24,8 миллиона рублей, в том числе более 19 миллионов рублей долга, а также неустойку и проценты за пользование чужими деньгами.

Иск был передан 5 февраля, через 3 дня его приняли к производству. Заседание состоится 12 марта.

"ПИК-профиль" занимается производством пластмассовых изделий, которые используются в строительстве. Убытки организации в 2017 году составили 13 миллионов рублей. Головной компанией является "Группа компаний ПИК", ее организации возводят дома, в том числе в донской столице. Это комплексы "Норд" и "Доломановский". Застройщик известен тем, что постоянно задерживает сроки сдачи объектов.

"РСК 8" ведет деятельность по строительству жилых и нежилых зданий.

#Экономика#Новости
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