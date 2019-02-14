Коммунальщиков Азова накажут за разрытие дорог

Представители компаний при устранении коммунальных аварий зачастую делают разрыв на месте асфальта, хотя в большинстве случаев его можно сделать на участке с грунтовым покрытием.
Кроме того, недовольство властей вызывает и качество восстановительных работ после разрытия. По техническим требованиям до начала асфальтирования устраняемые разрытия должны быть просыпаны песком, защебенены, а затем уплотнены катком, что выполняется не всегда.
Отмечается, что не соответствующие нормам участки не примут, а к проводившим работы ресурсоснабжающим компаниям применят меры административного наказания.