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Коммунальщиков Азова накажут за разрытие дорог

14 февраля 2019, 12:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Претензию к представителям коммунальных предприятий по поводу места разрытия дорог высказали в Азове, сообщила горадминистрация.

Представители компаний при устранении коммунальных аварий зачастую делают разрыв на месте асфальта, хотя в большинстве случаев его можно сделать на участке с грунтовым покрытием.

Кроме того, недовольство властей вызывает и качество восстановительных работ после разрытия. По техническим требованиям до начала асфальтирования устраняемые разрытия должны быть просыпаны песком, защебенены, а затем уплотнены катком, что выполняется не всегда.

Отмечается, что не соответствующие нормам участки не примут, а к проводившим работы ресурсоснабжающим компаниям применят меры административного наказания.

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