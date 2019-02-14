С «Клубом клиентов» Альфа-Банка бизнес может сократить расходы на 300 тыс руб

«Это довольно заметная экономия и для предпринимателей, которые находятся на стадии стартапа, и для устоявшегося бизнеса, который ищет источники для оптимизации своих расходов, - комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. – Наша статистика показывает, что наиболее активно сервисами «Клуба клиентов» пользуются малые предприятия с годовой выручкой до 90 млн рублей, для которых вопрос конкуренции и эффективного управления бизнесом стоит особенно остро. Мы свою задачу видим в том, чтобы помочь клиенту вырасти, создать для него такую среду и условия, чтобы его бизнес развивался, был эффективным и он выигрывал конкуренцию на своем рынке. Логика простая: если у наших клиентов будет рост, значит и у банка будет рост. Чтобы выбирали нас, нужно дать клиентам больше чем просто банковское обслуживание. В принципе, клиентам, по их словам, нужно решить три задачи. Первое: увеличить число клиентов и партнеров. И мы серьезно думаем, как помочь нашим клиентам найти новые рынки сбыта и увеличить клиентский поток. Второе — знания. Клиенты малого бизнеса осознают, что у них недостаточно знаний в маркетинге, в продажах, в законодательстве, и стремятся восполнить эти пробелы. И третье — клиенты хотят получить информацию о том, как правильно работать с персоналом».