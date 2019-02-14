С «Клубом клиентов» Альфа-Банка бизнес может сократить расходы на 300 тыс руб

Так, благодаря широкой партнерской сети пользователи “Клуба клиентов” получили доступ ко множеству услуг и сервисов бесплатно, либо со скидкой, размер которой может достигать 50%. «Клуб клиентов» был запущен банком более 5 лет назад как некая экосистема для малых предприятий. Проект подразумевал формирование комфортной среды для предпринимателей, которые задумались о старте нового бизнеса или развитии своего предприятия. Воспользоваться сервисами “Клуба клиентов” может любой корпоративный клиент Альфа-Банка, для этого просто нужно пройти регистрацию
Сейчас у клиентов Альфа-Банка в рамках данного проекта имеется доступ к 80 сервисам, 15 из которых являются эксклюзивными на рынке. В частности партнерами проекта являются федеральные и региональные компании, оказывающие услуги в секторе B2B. партнерская сеть насчитывает более 100 компаний. Они оказывают услуги клиентам Альфа-Банка на льготных условиях. Речь идет о сервисах, связанных с покупкой и обслуживанием компьютеров и оргтехники, запуском рекламы в интернете и маркетингом, бухгалтерией и юридическими услугами, разработкой и т.д.
К примеру, для новых участников проекта предусмотрен бонус в размере 9 тысяч рублейпри размещении контекстной рекламы в “Яндекс.Директ”. Также такие клиенты Альфа-Банка получают подарок до 50 тысяч рублей на привлечение клиентов посредство социальных сетей, 8 тысяч рублей для подбора сотрудников, а также бесплатную разработку сайта и его обслуживание в первый год, подключение CRM-системы для бизнеса, онлайн-бухгалтерию и другие бонусы.
Таким образом только предложения и бонусы федеральных компаний позволяют клиентам банка экономить до 280 тысяч рублей, а благодаря скидкам региональных партнеров «Клуба клиентов» сумма экономии может превышать 300 тысяч рублей.
«Это довольно заметная экономия и для предпринимателей, которые находятся на стадии стартапа, и для устоявшегося бизнеса, который ищет источники для оптимизации своих расходов, - комментирует руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. – Наша статистика показывает, что наиболее активно сервисами «Клуба клиентов» пользуются малые предприятия с годовой выручкой до 90 млн рублей, для которых вопрос конкуренции и эффективного управления бизнесом стоит особенно остро. Мы свою задачу видим в том, чтобы помочь клиенту вырасти, создать для него такую среду и условия, чтобы его бизнес развивался, был эффективным и он выигрывал конкуренцию на своем рынке. Логика простая: если у наших клиентов будет рост, значит и у банка будет рост. Чтобы выбирали нас, нужно дать клиентам больше чем просто банковское обслуживание. В принципе, клиентам, по их словам, нужно решить три задачи. Первое: увеличить число клиентов и партнеров. И мы серьезно думаем, как помочь нашим клиентам найти новые рынки сбыта и увеличить клиентский поток. Второе — знания. Клиенты малого бизнеса осознают, что у них недостаточно знаний в маркетинге, в продажах, в законодательстве, и стремятся восполнить эти пробелы. И третье — клиенты хотят получить информацию о том, как правильно работать с персоналом».