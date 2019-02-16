СК выплатил «отравителю» таллием на заводе в Таганроге 50 тысяч за увольнение

В конце 2017 года 40 сотрудников завода были отравлены таллием, у многих выпали волосы. Шульга признался в отравлении сотрудников, затем отказался от своих слов. До сих пор нет официальной версии произошедшего, откуда на завод попал таллий - неизвестно. Руководство предприятия считает, что произошедшее носит бытовой характер. Шульгу отстранили от работы на заводе. Первая экспертиза в психоневрологическом диспансере Ростова показала, что Шульга страдает шизофренией и расстройством личности.
В сентябре прошлого года Шульгу положили в психоневрологический диспансер на месяц, чтобы доказать его невменяемость. Однако до сих пор подозреваемый и его адвокат не получил на руки результаты экспертизы.
«Следственный комитет региона выплатил мне чуть более 49 тысяч рублей за незаконное отстранение от занимаемой работы на четыре месяца. Мне назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума в целом по России», - сказал Шульга.