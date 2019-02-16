СК выплатил «отравителю» таллием на заводе в Таганроге 50 тысяч за увольнение

В конце 2017 года 40 сотрудников завода были отравлены таллием, у многих выпали волосы. Шульга признался в отравлении сотрудников, затем отказался от своих слов. До сих пор нет официальной версии произошедшего, откуда на завод попал таллий - неизвестно. Руководство предприятия считает, что произошедшее носит бытовой характер. Шульгу отстранили от работы на заводе. Первая экспертиза в психоневрологическом диспансере Ростова показала, что Шульга страдает шизофренией и расстройством личности.