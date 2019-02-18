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Названы самые распространенные проблемы ростовских школьников

18 февраля 2019, 11:24
Фото: pixabay.com
Подростки чаще всего обращаются к конфликтологам с проблемами, связанными с фундаментальными вопросами, которые люди задают себе в течение всей жизни, рассказала в интервью RostovGazeta куратор волонтеров в программе “Шаги во взрослую жизнь” Гульнара Овруцкая.

“Эти фундаментальные вопросы человек задает себе в течение всей жизни, и подросток сталкивается с ними впервые. Он понимает, что больше не ребенок, процесс взросления происходит и на социальном уровне, и на физиологическом. В результате появляются сложные внутриличностные конфликты”, - сообщила конфликтолог.

По ее словам, такие конфликты проявляются в форме зависимостей: наркотики, курение, алкоголь. “С одной стороны, у подростка появляется страх, что он не такой, как все. Отсюда следование моде и тому, что принято”, - рассказала эксперт.

С другой - потребность найти себя, эксперименты с телом, с увлечениями, субкультурами, добавила Овруцкая.

“Подросток начинает отстаивать себя, свое пространство, свою личность в семье. С точки зрения подростка, родители, самые близкие люди, в первую очередь должны соблюдать новую субординацию. А они этого часто не делают, поэтому сплошь и рядом семейные конфликты”, - отметила конфликтолог.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru

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