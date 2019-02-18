Тепличный комплекс «Ростовский» выставили на торги почти за 2 млрд рублей

Решением Арбитражного суда Ростовской области в июле 2017 года ТК «Ростовский» признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыто конкурсное производство. На торги выставлен земельный участок в Неклиновском районе площадью 300 тысяч квадратных метров, сооружения и пруды-накопители. Кроме того, планируется продать с молотка аэрозольный генератор, зимние многолетние теплицы, опрыскивающие установки, автобус, автомобиль и гидравлические тележки.