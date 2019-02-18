Царь, Красавчик, Венеция и Мальвина родились в Ростовской области в 2018 году

При этом число обращений по поводу смены имени выросло в регионе на 5,7%. Однако молодые родители Ростовской области продолжают давать своим детям необычные имена. Так, по информации сотрудников ЗАГС, самыми необычными мужскими именами в 2018 году стали Лукьян, Добромир, Радислав, Илларион, Прохор, Тарас, Семён, Юсуп, Красавчик, Царь. Среди редких женских имен встречаются такие как – Забава, Маруся, Снежанна, Славяна, Максимилиана, Изольда, Венеция, Паулина, Мальвина, Ляля.