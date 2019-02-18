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Царь, Красавчик, Венеция и Мальвина родились в Ростовской области в 2018 году

18 февраля 2019, 15:39
Фото: pixabay.com
Жители Ростовской области в 2018 году более 2,24 тысячи раз обращались в отделы ЗАГС по поводу смены имени, говорится в сообщении регионального правительства.

При этом число обращений по поводу смены имени выросло в регионе на 5,7%. Однако молодые родители Ростовской области продолжают давать своим детям необычные имена. Так, по информации сотрудников ЗАГС, самыми необычными мужскими именами в 2018 году стали Лукьян, Добромир, Радислав, Илларион, Прохор, Тарас, Семён, Юсуп, Красавчик, Царь. Среди редких женских имен встречаются такие как – Забава, Маруся, Снежанна, Славяна, Максимилиана, Изольда, Венеция, Паулина, Мальвина, Ляля.

Но чаще всего в свидетельства о рождении среди мужских имен встречались Артём, Александр, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, Матвей, Даниил, Роман. Что же касается женских имен, особо популярны в донском регионе Мария, София, Анастасия, Виктория, Дарья, Полина, Алиса, Анна, Ева, Арина.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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