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Студентам Ростова рассказали о переработке мусора

22 февраля 2019, 12:24
Фото: ГК «Чистый город»
Студентам ДГТУ, РГУПС и филиала всероссийского госуниверситета юстиции в Ростове-на-Дону рассказали о переработке мусора, сообщил пресс-центр ГК "Чистый город".

На прошедшей в центре "Экориум" панельной дискуссии заместитель генерального директора ГК "Чистый город" Элла Кузьмина рассказала о раздельном сборе мусора как основополагающем принципе при работе региональных операторов.

Фото: ГК «Чистый город»

Как наглядно показала Кузьмина, ответственное отношение к раздельному сбору мусора выгодно всем участникам процесса. Кроме того, она рассказала о проекте строительства в Ростовской области межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, реализуемом компанией.

Молодежь показала живой интерес к теме и поделилась своими планами. Так, студенты презентовали бонусную программу для пользователей соцсетей, которые уже практикуют сортировку и раздельный сбор ТКО.

Отмечается, что руководство оператора заинтересовал проект, и компания заявила о возможном дальнейшем совместном его развитии.

Кроме студентов и замдиректора "Чистого города" на дискуссии присутствовали представители горадминистрации и перерабатывающих предприятий.

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