Студентам Ростова рассказали о переработке мусора

Как наглядно показала Кузьмина, ответственное отношение к раздельному сбору мусора выгодно всем участникам процесса. Кроме того, она рассказала о проекте строительства в Ростовской области межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, реализуемом компанией.