Студентам Ростова рассказали о переработке мусора

На прошедшей в центре "Экориум" панельной дискуссии заместитель генерального директора ГК "Чистый город" Элла Кузьмина рассказала о раздельном сборе мусора как основополагающем принципе при работе региональных операторов.
Как наглядно показала Кузьмина, ответственное отношение к раздельному сбору мусора выгодно всем участникам процесса. Кроме того, она рассказала о проекте строительства в Ростовской области межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, реализуемом компанией.
Молодежь показала живой интерес к теме и поделилась своими планами. Так, студенты презентовали бонусную программу для пользователей соцсетей, которые уже практикуют сортировку и раздельный сбор ТКО.
Отмечается, что руководство оператора заинтересовал проект, и компания заявила о возможном дальнейшем совместном его развитии.
Кроме студентов и замдиректора "Чистого города" на дискуссии присутствовали представители горадминистрации и перерабатывающих предприятий.