Тренер ФК "Краснодар" связал проигрыш "Ростову" с их конфликтом

Напомним, изначально матч планировался на 24 февраля, но "Краснодар" попросил его перенести. Дело в том, что на 21 число назначили встречу кубанского клуба с "Байером" в рамках Лиги чемпионов, и краснодарцы не хотели играть с "Ростовом" не восстановленными. Из-за этой ситуации возмутились ростовские фанаты и сам клуб, в результате все оставили как есть.