Тренер ФК "Краснодар" связал проигрыш "Ростову" с их конфликтом

Напомним, изначально матч планировался на 24 февраля, но "Краснодар" попросил его перенести. Дело в том, что на 21 число назначили встречу кубанского клуба с "Байером" в рамках Лиги чемпионов, и краснодарцы не хотели играть с "Ростовом" не восстановленными. Из-за этой ситуации возмутились ростовские фанаты и сам клуб, в результате все оставили как есть.
"Матч с "Байером" оказался энергозатратным и это сказалось. Я не понимаю принципиальной позиции "Ростова", что им было принципиально сыграть 24 числа. Они хотели победить, они победили, поздравляю", - пояснил тренер.
Он добавил, что у "Краснодара" не было достаточного количества моментов во время игры. По его словам, они могут винить только себя.
Матч состоялся на стадионе "Ростов-Арена" в рамках ¼ финала Олимп Кубка России. "Ростов" победил со счетом 1:0.