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Тренер ФК "Краснодар" связал проигрыш "Ростову" с их конфликтом

24 февраля 2019, 18:39
Фото: https://ru.wikipedia.org
Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев после проигрыша "Ростову" объяснил это недавним конфликтом, рассказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, изначально матч планировался на 24 февраля, но "Краснодар" попросил его перенести. Дело в том, что на 21 число назначили встречу кубанского клуба с "Байером" в рамках Лиги чемпионов, и краснодарцы не хотели играть с "Ростовом" не восстановленными. Из-за этой ситуации возмутились ростовские фанаты и сам клуб, в результате все оставили как есть.

"Матч с "Байером" оказался энергозатратным и это сказалось. Я не понимаю принципиальной позиции "Ростова", что им было принципиально сыграть 24 числа. Они хотели победить, они победили, поздравляю", - пояснил тренер.

Он добавил, что у "Краснодара" не было достаточного количества моментов во время игры. По его словам, они могут винить только себя.

Матч состоялся на стадионе "Ростов-Арена" в рамках ¼ финала Олимп Кубка России. "Ростов" победил со счетом 1:0.

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