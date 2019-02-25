Автопробег "Хорошие девочки – рулят!" пройдет в Ростове

"К мероприятию могут присоединиться женщины-автолюбители. У них должны быть права категории B", - сказано в сообщении.
Отмечается, что необходимо приехать на исправном автомобиле, который будет празднично украшен. На одежду следует прикрепить светоотражающие элементы.
Также состоится конкурс на самое оригинальное украшение одежды. Участницам автопробега нужно приехать на парковку ТЦ "Мегамага" в 10.00 мск.
Автомобили проедут по центральным улицам города. После мероприятия состоится праздничный концерт.