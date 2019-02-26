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Минкультуры Ростовской области не занимается сохранением памятников — эксперт

26 февраля 2019, 06:04
Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0/ wikimedia.org
Сохранением памятников культуры в Ростовской области занимается не Минкультуры, а комитет по охране объектов культурного наследия региона, заявил RostovGazeta участник Общественного совета при министерстве культуры региона по сохранению памятников культуры Александр Сушков.

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области с 1 января 2018 года является уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области.

Комитет осуществляет надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного значения, выявленных объектов культурного наследия.

"Министерство культуры все свои функции по сохранению памятников передало комитету по охране объектов культурного наследия", - сказал Сушков.

Ранее представители общества охраны памятников заявили, что намерены обратиться в Минкультуры из-за пропавших со здания памятника культуры "Редакция газеты "Приазовский край" нескольких балконов. Выяснилось, что Минкультуры не занимается зданиями памятников культуры.

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