Минкультуры Ростовской области не занимается сохранением памятников — эксперт

Сохранением памятников культуры в Ростовской области занимается не Минкультуры, а комитет по охране объектов культурного наследия региона, заявил RostovGazeta участник Общественного совета при министерстве культуры региона по сохранению памятников культуры Александр Сушков.

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