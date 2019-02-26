Минкультуры Ростовской области не занимается сохранением памятников — эксперт

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области с 1 января 2018 года является уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области.
Комитет осуществляет надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного значения, выявленных объектов культурного наследия.
"Министерство культуры все свои функции по сохранению памятников передало комитету по охране объектов культурного наследия", - сказал Сушков.
Ранее представители общества охраны памятников заявили, что намерены обратиться в Минкультуры из-за пропавших со здания памятника культуры "Редакция газеты "Приазовский край" нескольких балконов. Выяснилось, что Минкультуры не занимается зданиями памятников культуры.