Ростовчане чаще развлекаются в торговых сетях, а не покупают

"Мы видим, как пошел отток от гипермаркетов", — заявила Теларова. По ее словам, это мало связано с электронной торговлей, которая занимает в нашем регионе порядка 5-7%. "Мы уверены, что электронная торговля подходит для других форматов. На рынок люди идут, чтобы почувствовать вкус живой торговли. Это диалог, сложившаяся традиция. Не для кого не секрет, что ростовчане ходят все время к одним и тем же продавцам за тем же товаром", - считает директор департамента.