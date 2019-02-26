Ростовчане чаще развлекаются в торговых сетях, а не покупают

Теларова отметила, что сегодня доля сетей в общем обороте — порядка 27%, соответственно, на рынки приходится 9%, а все остальное — торговля автономных предприятий, стационарных и мобильных.
"Мы видим, как пошел отток от гипермаркетов", — заявила Теларова. По ее словам, это мало связано с электронной торговлей, которая занимает в нашем регионе порядка 5-7%. "Мы уверены, что электронная торговля подходит для других форматов. На рынок люди идут, чтобы почувствовать вкус живой торговли. Это диалог, сложившаяся традиция. Не для кого не секрет, что ростовчане ходят все время к одним и тем же продавцам за тем же товаром", - считает директор департамента.
По ее мнению, торговля переходит в другие форматы. "Понятно, что магазины не исчезнут, но большие маркеты становятся все больше средством досуга, а не покупки. Такая тенденция есть", - заключила Теларова.
По словам чиновницы, если Ростовская область пересечет порог сетевой торговли в 30%, то за счет того, что там более дешевая продукция, например, акционная. "А формат розничного рынка будет всегда характерен для нашего региона. Я вам больше скажу, люди прилетают сюда и скупают продукцию, которой больше нигде нет. Некоторые рынки стали зоной туристического притяжения", — заключила Теларова.