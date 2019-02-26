rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане чаще развлекаются в торговых сетях, а не покупают

26 февраля 2019, 15:46
Фото: pixino.com
Из гипермаркетов Ростова идет отток покупателей, люди все чаще проводят там свой досуг, а не делают покупки, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Теларова отметила, что сегодня доля сетей в общем обороте порядка 27%, соответственно, на рынки приходится 9%, а все остальное торговля автономных предприятий, стационарных и мобильных.

"Мы видим, как пошел отток от гипермаркетов", заявила Теларова. По ее словам, это мало связано с электронной торговлей, которая занимает в нашем регионе порядка 5-7%. "Мы уверены, что электронная торговля подходит для других форматов. На рынок люди идут, чтобы почувствовать вкус живой торговли. Это диалог, сложившаяся традиция. Не для кого не секрет, что ростовчане ходят все время к одним и тем же продавцам за тем же товаром", - считает директор департамента.

По ее мнению, торговля переходит в другие форматы. "Понятно, что магазины не исчезнут, но большие маркеты становятся все больше средством досуга, а не покупки. Такая тенденция есть", - заключила Теларова.

По словам чиновницы, если Ростовская область пересечет порог сетевой торговли в 30%, то за счет того, что там более дешевая продукция, например, акционная. "А формат розничного рынка будет всегда характерен для нашего региона. Я вам больше скажу, люди прилетают сюда и скупают продукцию, которой больше нигде нет. Некоторые рынки стали зоной туристического притяжения", заключила Теларова.

Материалы по теме
Проект школы на месте рынка "Привоз" в Ростове оценили в 26 млн рубРынки Ростовской области хотят перевести под крышу к 2030 году Рынки по типу европейских хотят сделать в Ростовской области
#Новости#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28