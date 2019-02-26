Рынки Ростова из-за убытков погрязли в долгах за капитальные здания

"В ходе реконструкции рынками были израсходованы огромные средства, в том числе заемные, взятые в банках. Пока не представляется возможность вернуть их", - заявил Муковоз. Он пояснил, что рынок не может повысить стоимость своих услуг, потому что продавцы не расплатятся. "Предприниматели все закредитованы, сейчас тяжелая экономическая ситуация", - добавил спикер.