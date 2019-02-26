Рынки Ростова из-за убытков погрязли в долгах за капитальные здания

Муковоз рассказал, что после перевода торговцев "Центрального рынка" под крышу, они были не очень довольны, пока не привыкли через полгода. "Сейчас их не выгонишь. Они понимают, что здесь не холодно, освещенное место", - добавил директор рынка.
"В ходе реконструкции рынками были израсходованы огромные средства, в том числе заемные, взятые в банках. Пока не представляется возможность вернуть их", - заявил Муковоз. Он пояснил, что рынок не может повысить стоимость своих услуг, потому что продавцы не расплатятся. "Предприниматели все закредитованы, сейчас тяжелая экономическая ситуация", - добавил спикер.
По его словам, на благосостоянии продавцов и рынка сказывается снижение покупательской способности населения.
"Когда были построены капитальные объекты, рынки стали достойно выглядеть, но тут начались проблемы с проверяющими органами. Почему-то всем кажется, что на рынке деньги с неба сыпятся, а мы их собираем. Но это далеко не так", - заключил Муковоз.
С начала 2020 года рынки должны предоставлять торговые места в капитальных зданиях. Однако в Ростовской области выдвинута инициатива отложить ввод нормы на 10 лет.