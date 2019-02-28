Мгновенные переводы в Системе быстрых платежей стали доступны клиентам Альфа-Банка

Новый сервис для совершения быстрых денежных переводов появится "Альфа-Мобайл ". При этом комиссия за пользование услугой не предусмотрена.
Сервис быстрых платежей позволяет производить переводы между клиентами разных банков. Оператором системы выступает Банк России, клиринговый центр сервиса создан на базе Национальной системы платежных карт. Главное преимущество СБП заключается в скорости совершения операций и зачислении перевода на счет получателя, а также доступности в режиме 24/7. Безопасность совершения операций соответствует стандартам Центробанка.
С 28 февраля сервис заработал и для клиентов Альфа-Банка.
"Работа команды цифрового бизнеса Альфа-Банка была сфокусирована на том, чтобы предоставить нашим клиентам доступ к Системе быстрых платежей в числе первых на рынке, — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков. — За последние месяцы мы проделали большую работу, чтобы сервис был доступен в нашем приложении как под iOS, так и под Android, и, самое главное, мы сделали его бесплатным для наших клиентов ".