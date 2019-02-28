Мгновенные переводы в Системе быстрых платежей стали доступны клиентам Альфа-Банка

"Работа команды цифрового бизнеса Альфа-Банка была сфокусирована на том, чтобы предоставить нашим клиентам доступ к Системе быстрых платежей в числе первых на рынке, — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков. — За последние месяцы мы проделали большую работу, чтобы сервис был доступен в нашем приложении как под iOS, так и под Android, и, самое главное, мы сделали его бесплатным для наших клиентов ".