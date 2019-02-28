rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мгновенные переводы в Системе быстрых платежей стали доступны клиентам Альфа-Банка

28 февраля 2019, 11:37
Фото: lyashenko / freepik.com
Клиенты Альфа-Банка получили возможность бесплатно переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП), указывая только номер телефона получателя, говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.

Новый сервис для совершения быстрых денежных переводов появится в приложении"Альфа-Мобайл ". При этом комиссия за пользование услугой не предусмотрена.

Сервис быстрых платежей позволяет производить переводы между клиентами разных банков. Оператором системы выступает Банк России, клиринговый центр сервиса создан на базе Национальной системы платежных карт. Главное преимущество СБП заключается в скорости совершения операций и зачислении перевода на счет получателя, а также доступности в режиме 24/7. Безопасность совершения операций соответствует стандартам Центробанка.

С 28 февраля сервис заработал и для клиентов Альфа-Банка.

"Работа команды цифрового бизнеса Альфа-Банка была сфокусирована на том, чтобы предоставить нашим клиентам доступ к Системе быстрых платежей в числе первых на рынке, — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков. — За последние месяцы мы проделали большую работу, чтобы сервис был доступен в нашем приложении как под iOS, так и под Android, и, самое главное, мы сделали его бесплатным для наших клиентов ".

Материалы по теме
Альфа-Банк стал лидером по темпам кредитования бизнесаАльфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за 2018 год
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28