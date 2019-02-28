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Министр труда рассказала, что ждет таганроженку, получившую пособие в 47 рублей

28 февраля 2019, 13:10
Фото: pexels.com
Многодетная семья из Таганрога, которая получила социальную поддержку в размере 47 рублей, может претендовать на большую выплату в случае болезни, пожара или наводнения, сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева на пресс-конференции в четверг.

Мать троих детей из Таганрога Татьяна Хижняк получила социальную поддержку в размере 47,5 рублей еще в январе. Тогда вокруг этой истории разгорелся скандал из-за маленькой суммы выплаты.

"Не могу объяснить, почему вокруг этой истории такая шумиха. Наверное, потому что все-таки была приведена одна единственная цифра из тех мер поддержки, которая получает эта семья", - рассказала Елисеева.

По ее словам, доход каждого члена этой семьи всего лишь на 47 рублей отличался от прожиточного минимума. "А в соответствии с законодательством об адресной социальной помощи именно такая разница должна быть выплачена семье", - заключила Елисеева. Министр сообщила, что многодетная мама обращалась за адресной помощью дважды в течении 2018 года, дважды ей отказали. "Среднедушевой доход превышал прожиточный минимум. В январе они еще раз обратились, им опять было отказано, было превышение", - сообщила Елисеева.

Чиновница сообщила, что эта многодетная семья получает компенсация расходов за коммуналку и все пособия на детей, которые предусмотрены областным законодательством. "Они получают еще субсидию на жилищно-коммунальные услуги, так как сумма расходов превышает 20% от дохода", - добавила спикер.

По мнению Елисеевой, нельзя сказать, что эта семья обратилась за единственной мерой поддержки и получила такую смехотворную сумму. "Потому что они пользуются всеми предусмотренными мерами поддержки и даже сверх того", - считает министр.

Елисеева отметила, что Минтруда будет продолжать работать с этой семьей. "Мы готовы предложить летом бесплатный отдых для детей, путевки сегодня закупаются", - сообщила чиновница. По ее словам, власти готовы рассматривать обращения семьи для адресной социальной помощи в любой период. "Она может быть увеличена в экстренных ситуациях. Это болезнь или, не приведи Господь, пожар или наводнение. По законодательству здесь сумма выплаты приравнивается к прожиточному минимуму и может быть увеличена в шесть раз, это порядка 60 тысяч рублей", - заключила Елисеева.

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