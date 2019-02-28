Министр труда рассказала, что ждет таганроженку, получившую пособие в 47 рублей

Елисеева отметила, что Минтруда будет продолжать работать с этой семьей. "Мы готовы предложить летом бесплатный отдых для детей, путевки сегодня закупаются", - сообщила чиновница. По ее словам, власти готовы рассматривать обращения семьи для адресной социальной помощи в любой период. "Она может быть увеличена в экстренных ситуациях. Это болезнь или, не приведи Господь, пожар или наводнение. По законодательству здесь сумма выплаты приравнивается к прожиточному минимуму и может быть увеличена в шесть раз, это порядка 60 тысяч рублей", - заключила Елисеева.