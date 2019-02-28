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Уровень закредитованности жителей Ростовской области вырос до 26%

28 февраля 2019, 06:08
Фото: picepedia.org
Средняя кредитная задолженность на семью в Ростовской области составила по итогам 2018 года 223,6 тысячи рублей, подсчитали аналитики ОНФ на основании данных Центробанка и Росстата.

Это на 215 больше, чем было зафиксировано по итогам 2017 года (184,4 тысячи рублей).

При этом доля просроченной задолженности в Ростовской области составила в регионе 6,2%, сократившись по сравнению с 2017 годом на 2,2 процентных пункта. Средняя долговая нагрузка на семью достигла 26% против 22% в 2017 году. Среднегодовой доход домохозяйств составил 863,5 тысячи рублей, средний размер сбережений превысил 319,3 тысячи рублей.

Средняя кредитная нагрузка на российскую семью в 2018 году выросла до 27% (против 22% в 2017-м). В общей сложности жители страны должны банкам почти 15 триллионов рублей. Средний долг одной семьи достигает 263 тысячи рублей.

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