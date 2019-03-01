Режим ЧС введен в селе Кепша в Сочи из-за подъема уровня воды в реке

Причиной повышения уровня воды в реке послужили оползневые и селевые сходы реки Кепша в Адлерском районе. Из-за этого образовались наносы песчано-гравийной смеси, которые препятствует безаварийному пропуску воды в реке.
По мнению специалистов, существует угроза жизни и здоровью людей, проживающих в этом районе.
В связи с этим власти приняли решение о введении режима ЧС, в рамках которого специалисты обследуют строения, расположенные в местах подтопления. "В случае необходимости специалисты проведут аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы. Средства на это выделят из резервного фонда администрации города", - сказано в сообщении мэрии.