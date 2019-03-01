Режим ЧС введен в селе Кепша в Сочи из-за подъема уровня воды в реке

В связи с этим власти приняли решение о введении режима ЧС, в рамках которого специалисты обследуют строения, расположенные в местах подтопления. "В случае необходимости специалисты проведут аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы. Средства на это выделят из резервного фонда администрации города", - сказано в сообщении мэрии.