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Режим ЧС введен в селе Кепша в Сочи из-за подъема уровня воды в реке

1 марта 2019, 06:16
Фото: sochi.ru
В селе Кепша города-курорта Сочи Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке до критической отметки, говорится в сообщении горадминистрации.

Причиной повышения уровня воды в реке послужили оползневые и селевые сходы реки Кепша в Адлерском районе. Из-за этого образовались наносы песчано-гравийной смеси, которые препятствует безаварийному пропуску воды в реке.

По мнению специалистов, существует угроза жизни и здоровью людей, проживающих в этом районе.

В связи с этим власти приняли решение о введении режима ЧС, в рамках которого специалисты обследуют строения, расположенные в местах подтопления. "В случае необходимости специалисты проведут аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы. Средства на это выделят из резервного фонда администрации города", - сказано в сообщении мэрии.

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