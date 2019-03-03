Ростовчане раскритиковали рэпера Басту за дружбу с Тимати

Баста опубликовал на своей странице анонс передачи "Песни", где он является членом жюри вместе с Тимати.
Пользователи в комментариях написали, что Тимати является бизнесменом и их дружба с Бастой неуместна. Появились и шутки на эту тему от подписчиков. "Правильно, что держитесь вместе, так легче переживать завершение карьеры", - написал один из пользователей.
Многие посчитали, что Баста не такой хороший эксперт, чтобы участвовать в подобных шоу. В целом положительных отзывов практически не было.
"Уже надоел этот шлак, который от вас всех исходит. Это позор, делаете вы, а стыдно нам", - написала одна из подписчиц.
До этого пользователи уже критиковали Басту, когда он поддержал повышение пенсионного возраста. Позже артист отказался от своих слов.