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Ростовчане раскритиковали рэпера Басту за дружбу с Тимати

3 марта 2019, 10:10
Фото: @bastaakanoggano
Фанаты рэпера из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко, который известен, как Баста, раскритиковали его за дружбу с артистом Тимати, сообщается в Instagram певца.

Баста опубликовал на своей странице анонс передачи "Песни", где он является членом жюри вместе с Тимати.

Пользователи в комментариях написали, что Тимати является бизнесменом и их дружба с Бастой неуместна. Появились и шутки на эту тему от подписчиков. "Правильно, что держитесь вместе, так легче переживать завершение карьеры", - написал один из пользователей.

Многие посчитали, что Баста не такой хороший эксперт, чтобы участвовать в подобных шоу. В целом положительных отзывов практически не было.

"Уже надоел этот шлак, который от вас всех исходит. Это позор, делаете вы, а стыдно нам", - написала одна из подписчиц.

До этого пользователи уже критиковали Басту, когда он поддержал повышение пенсионного возраста. Позже артист отказался от своих слов.

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