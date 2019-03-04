Расправа от конкурентов: Мария Лазарева ждет помощи в кувейтской тюрьме

Но в 2011 году одна из сотрудниц была уличена в хищении полумиллиона долларов и ложно обвинила Лазареву в шпионаже в пользу иностранного государства. Весной 2017 года Лазаревой предъявлены обвинения в хищении, а ноябре ее арестовали. Бизнеследи была отпущена под залог с подпиской о невыезде с территории Кувейта. Отмечается, что невыезд был связан с обвинениями в шпионаже, но суд решения о нем так и не принял.