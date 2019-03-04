Расправа от конкурентов: Мария Лазарева ждет помощи в кувейтской тюрьме

Как сообщает издание «Новые известия», Лазарева - бизнеследи, окончила МГУ, а также магистратуру в Пенсильванском Университете. Порядка 20 лет женщина трудилась в области инвестиций и консалти, где ее ведущая специализация была развивающиеся рынк, их слияние и поглощение. Лазарева работала в Америке, Европе и Азии, при этом российское гражданство она сохраняла.
В 2006 году Лазарева создала на территории Кувейта инвестиционную компанию KGL Investments. В последствии компания расширилась и организовала полноценный логистический узел с оборотом более 100 миллионов долларов в год.
Но в 2011 году одна из сотрудниц была уличена в хищении полумиллиона долларов и ложно обвинила Лазареву в шпионаже в пользу иностранного государства. Весной 2017 года Лазаревой предъявлены обвинения в хищении, а ноябре ее арестовали. Бизнеследи была отпущена под залог с подпиской о невыезде с территории Кувейта. Отмечается, что невыезд был связан с обвинениями в шпионаже, но суд решения о нем так и не принял.
Главным обвинением по делу стало содействие в растрате госсредств в период с 2006 по 2013 годы.
Процедура суда состоялась в мае 2018 года, однако ее сопровождало множество нарушений. Лазаревой не дали полностью ознакомиться с материалами дела, а из всех 30 тысяч страниц переведены на русский язык был только 20. Промежуток между слушаниями составлял 15 дней - из-за этого адвокаты не смогли огласить полный список аргументов защиты. Кроме того суд наложил запрет на проведение перекрестного допроса свидетелей обвиненияа также задавать им какие либо вопросы. Главным свидетелем по делу выступила та самая бывшая ассистентка Лазаревой, которая украла п миллиона долларов. Девуа на заседяние и вовсе не явилась.
Лазарева уже год пребывает в тюрьме Кувейта, где условия далеко не как в Норвегии. За весь этот период ей так и не дали ознакомиться с материалами дела. По мнению защитника Лазаревой Екатерины Духиной, эти документы им попросту боятся продемонстрировать, так как дело имеет, по ее словам, только административные вопросы, которые решаются в арбитражном суде.
Английский международный юрист в сфере права Лорд Карлайл солидарен с мнением, что заключение Лазаревой - огромная судебная ошибка. Он полагает, что дело было сфабриковано, а весь процесс имеет политическую окраску. Из Англии в Кувейт он направил петицию в защиту обвиняемой.
Отечественный эксперты предполагают, что здесь, в первую очередь, замешана конкуренция. Суннитская семья, стоящая во главе компании-конкурента Agility просто убрала Лазареву с рынка, используя свои авторитетные связи. За KGL стоит семья шиитов, к которой в стране принадлежит только треть населения. Накалились отношения между компаниями и после того как компания Лазаревой стала выигрывать тендеры от Минобороны (Пентагона) на оказание логистических услуг.
Сегодня дело вышло на международную арену и за Лазареву выступают уже представители Великобритании и США. Нейл Буш (сын Джорджа Буша, 4-го президента США) уже хотел посетить место заключения россиянки, однако на встречу его не пустили. Также с докладом о нарушении в деле против Лазаревой выступил бывший глава ФБР Луис Фри.
Также все ожидают участия в процессе и от российских властей. Предположительно, этим займется Сергей Лавров в ходе встречи с эмиром Кувейта. Не исключена возможность, что дело дойдет до президента России Владимира Путина, который славится своей жесткой политикой в отношении преследуемых по полит- и бизнес- мотивам сограждан.